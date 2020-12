Öğretmen eş durumu tayin şartları sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin şartları neler?

Eşi emekli olan öğretmenler emeklilik tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde eşinin ikamet ettiği yere atama talebinde bulunabilir. Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Eşin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışması durumu. Yani SSK, Bağkur, Emekli sandığı gibi kapsamlarda çalışıyor olması şartı aranır. Bunun için SSK hizmetleri için SGK’dan resmi onaylı hizmet cetveli, bağkur için de hizmet yazısı almanız gerekir.

Öğretmen eş durumu tayini için ne kadar sigorta gerekli?

Eşlerden her ikisi de öğretmense zorunlu görev süresini tamamlayan öğretmen eşinin görev yerine atama talebinde bulunabilir. Adaylık süresinin bitirilmiş olması ya da yer değiştirme yoluyla atandıysa zorunlu görev süresinin tamamlanmış olması gerekir. Son iki yıla ait 360 gün hesabı yapılırken ssk ve bağkur hizmetleri ile 4/c emekli sandığı hizmetleri birlikte değerlendirilebilir. Tabi bağkurun hizmete dahil edilebilmesi için prim borcu olmaması gerekir.

Eşlerden her ikisi de tamamlamaları gereken zorunlu sürelere tamamlamışlarsa eşlerden birisi diğer eşin olduğu yere atama talebinde bulunabilir. Eğer her iki eş de zorunlu çalışma bölgelerinde çalışıyorsa bu durumda eşlerden birisi isteyebilir.

Her ikisi de zorunlu çalışma alanı içinde görev yapıyorsa zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere, her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere atama talebinde bulunabilir.

Geçici görevlendirme ile İl ya da İlçe’lere gönderilen eş yanına atama talebinde bulunulamaz. Eğer askerlik yapılan süre son iki yıl içinde ise askerlik borçlanması yapılması halinde bu süre de son iki yıllık hizmet hesabına dahil edilebiliyor. Ancak iki yıldan önce yapıldıysa dahil edilmez.