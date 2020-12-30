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Aktüel Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:47:39 -
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A'nın (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine sevk edildi.


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