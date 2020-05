Öğretim üyeleri uluslararası online sergi açtı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. öğretim üyesi Eda Öz Çelikbaş ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. öğretim üyesi Kübra Şahin Çeken, sosyal medya üzerinden uluslararası online sergi açtı.

Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeken'in sergiye katılacak eserlerin seçimi ve görsel açıdan sıralamasını yaptığını belirterek, serginin ulusal ayağındaki temasını "Sanat ve Terapi" olarak belirlediklerini söyledi.

Sergiyi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde açtıklarını anlatan Çelikbaş, sergiye 1 haftada 300'e yakını akademisyen olmak üzere, 384 başvuru aldıklarını ifade etti.

Çelikbaş, daha sonra uluslararası online sergi açmaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Başvuru süresini 23 Nisan-30 Mayıs olarak belirledik. Bu sergimizin temasını da 'Sanat Terapidir' olarak belirledik. Şimdiden sergiye başvuran kişi sayısı 1000'e ulaşmak üzere. Her gün 100-150 başvuru alıyoruz. Uluslararası sergide iki adet eser görseli ve künyesiyle sanatçılarımızı hem tanıtıyoruz hem de sanat ile her şeyin dönüşebileceğinin gücünü hissediyoruz. Hedefimiz, insanlara her koşulda şükretmesini, şikayetlenmeden şifalanmalarını ve sanatın her alanda, her anda var olduğunu hatırlatmak ve hissettirmek." diye konuştu.

Çelikbaş, sergiye, "https://www.instagram.com/sanatterapidir/?r=nametag" adresinden ulaşılabildiğini belirtti.