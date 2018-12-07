Öğretim görevlisi evinde ölü halde bulundu
Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan Önder Çivril, kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplerin kapısını kırılarak girdikleri evinde ölü halde bulundu.07 Aralık 2018 Cuma 22:25
Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Önder Çivril (50), kendisinden haber alınamaması üzerine ekiplerin kapısını kırılarak girdikleri evinde ölü bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi.
Derse girmeyince polise bildirildi
Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in, bugün derse girmemesi üzerine, öğrencileri okul yönetimine haber verdi.
Yakınlarına haber verildi
Okuldaki yöneticiler, Çivril’e cep telefonundan ulaşmaya çalıştı ancak Çivril telefonunu açmayınca durum yakınlarına bildirildi.
Evinde ölü bulundu
Yakınları da Önder Çivril'den haber alamayınca, polise haber verdi. Çivril'in evine giderek kapıyı çalan polis ve itfaiye ekipleri, cevap alamayınca kapıyı kırdı. İçeri giren ekipler, banyoda Çivril’in cesediyle karşılaştı.
YORUM YAZ