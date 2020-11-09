Öğrenme güçlü yaşıyorlar! Her beş çocuktan biri disleksi

Fazlıoğlu, disleksinin çocuklarda görülen “özgül öğrenme bozukluğu” olduğunu söyledi. Disleksinin ilkokul çağında tespit edildiğini belirten Fazlıoğlu, “Bu çocuklar okumayı sökmekte zorlanıyor. Türkçe, ses bakımından net seslerden oluşan bir dil. Bizim çocuklarımız okumayı kısa sürede çözümleyebiliyor. Disleksisi olan bir çocukta bu, uzun zaman alabiliyor. Ya da okumanın hızını etkileyebiliyor bu durum.” dedi. Dünyada disleksi çocukların oranının azımsanmayacak kadar fazla olduğuna dikkati çeken Fazlıoğlu, şunları kaydetti: “Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz. Dünyadaki orana baktığımızda çocukların yüzde 15’inde tanımlanmış. Özgül öğrenme bozuklukları içinde en yoğun görülen problem. Nörobiyolojik bir sorun, genetik geçişi olduğunu da araştırmalar ortaya koydu. Anne ve babada görülüyorsa çocukta da görülebiliyor.”