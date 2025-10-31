Öğrencilere Namaz Yasağı!

Tunus’un Hammamet şehrinde bulunan Mohamed Boudena Lisesi’nde öğrencilerin okulda namaz kılmasının yasaklanması, büyük tepkilere neden oldu. Namaz kıldıkları için “evinize gidin” denilen öğrenciler, karara karşı durmak için dersleri boykot etti. Öğrenciler, okul bahçesinde topluca cemaatle namaz kılarak okul müdürünün görevden alınmasını talep etti.

Olay, ülkede laiklik ve inanç özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle 2011 devrimi sonrasında “özgürlüklerin simgesi” olarak görülen Tunus’ta, dini inançların kamusal alandan dışlanmasına yönelik bu tür uygulamalar halkın tepkisini çekiyor.

Laik çevreleri temsil eden bazı sendikalar, yaşananları “dini kışkırtma” olarak nitelendirip Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunurken, halkın geniş kesimi ise bu tutumu “inanç özgürlüğüne darbe” olarak değerlendiriyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, öğrencilerin okul bahçesinde saf tutarak namaz kıldıkları ve “Allahuekber” nidalarıyla bu yasağa karşı sessiz bir direniş sergiledikleri görülüyor.

Tunus halkı, “laiklik bahanesiyle dinin kamusal hayattan silinmesine” karşı olduklarını vurgularken, birçok yorumda şu ifadeler öne çıktı:

“Bu ülke devrimle özgürlüğünü kazandı. Şimdi özgürlüğün en kutsal alanı olan ibadeti yasaklamak, devrim ruhuna ihanettir.”

İslami çevreler, hükümete ve Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak okul yönetiminin bu tutumuna son verilmesini, öğrencilere yönelik baskıların kaldırılmasını istedi.

İslami Haber ”MİRAT”