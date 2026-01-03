  • İSTANBUL
Yerel Öğrencilere burs sağlayan hayır çeşmesi tahrip edildi
Yerel

Öğrencilere burs sağlayan hayır çeşmesi tahrip edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Öğrencilere burs sağlayan hayır çeşmesi tahrip edildi

Edirne Keşan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak amacıyla hayata geçirilen hayır çeşmesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, toplumsal dayanışma amacıyla hayata geçirilen bir uygulama zarar gördü. Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) öncülüğünde Keşan Belediyesi tarafından geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak amacıyla kartlı sisteme geçirilen hayır çeşmesi tahrip edildi.

 

Keşan Belediyesi’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık iki hafta önce, vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı suya sürdürülebilir erişimini sağlamak ve aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz kartlı sistem hayır çeşmesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Toplumsal dayanışma, paylaşma ve hayır anlayışını yaşatmayı hedefleyen bu uygulamaya yönelik gerçekleştirilen bu üzücü olay, bizleri derinden üzmüştür. Kamu yararı gözetilerek yapılan hizmetlerin zarar görmesi, tüm hemşehrilerimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Belediyemizce gerekli inceleme ve onarım çalışmaları başlatılmış olup, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına ilgili birimlerimizce gerekli tedbirler alınacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, ortak kullanım alanlarına ve toplumsal fayda amacıyla hayata geçirilen hizmetlere sahip çıkmalarını önemle rica ediyor; bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1
