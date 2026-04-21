  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milletin sırtından pavyon sefası MHP lideri Bahçeli: Seçim oyuncak değildir CHP, çocukların psikolojisini bozuyor Artık tek yaşamak evli yaşmaktan daha maliyetli! CHP’li belediyede ihale peşkeşi: Milletin parasını böyle savuruyorlar Ömer Çelik'ten sert çıkış! 'Sözleri yok hükmünde' Küresel zorba Trump’tan İran itirafı: Nükleer meteryalleri çıkarmak zor olacak Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Çürümüşlükle yüzleş nedamet getir Aralarında Onursal Adıgüzel de var! Ataşehir yolsuzluğunda yeni gelişme Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den beklenmedik tutum! İfade vermeyi reddetti, sebebini açıkladı
Öğrencilerden anlamlı mesaj: "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır"
Öğrencilerden anlamlı mesaj: "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır"

Karabük’te Belen TOKİ Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdikleri anlamlı etkinlikle takdir topladı. Öğrenciler, öğretmenlerine çikolata ikram ederek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine dağıttıkları çikolataların üzerine "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır" yazılı notlar bıraktı. Mesaj, son dönemde eğitim camiasına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmeyi amaçladı.
Öğrencilerin bu duyarlı davranışı öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, etkinlik hem duygusal anlara sahne oldu hem de farkındalık oluşturdu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23