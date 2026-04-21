Öğrencilerden anlamlı mesaj: "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır"

Karabük’te Belen TOKİ Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdikleri anlamlı etkinlikle takdir topladı. Öğrenciler, öğretmenlerine çikolata ikram ederek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine dağıttıkları çikolataların üzerine "Öğretmene silah değil, çikolata uzatılır" yazılı notlar bıraktı. Mesaj, son dönemde eğitim camiasına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmeyi amaçladı.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışı öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, etkinlik hem duygusal anlara sahne oldu hem de farkındalık oluşturdu.