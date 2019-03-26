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Öğrenciler enerji dönüşümlü arabalarını yarıştırdı

Aydın’da birçok konuda ilklere imza atmayı sürdüren Gazipaşa Ortaokulu, bu defa da teknoloji konusunda alışılmışın dışında bir uygulamaya ev sahipliği yaptı.

26 Mart 2019 Salı 08:54
Öğrenciler enerji dönüşümlü arabalarını yarıştırdı

Aydın’da birçok konuda ilklere imza atmayı sürdüren Gazipaşa Ortaokulu, bu defa da teknoloji konusunda alışılmışın dışında bir uygulamaya ev sahipliği yaptı.


Teknoloji ve tasarım dersi kapsamında ders öğretmeni Cemalettin Pınarbaşı’nın öncülüğünde “Enerjinin Dönüşümü” ünitesinde öğrencilerin tasarladıkları arabalar ile mimari tasarım ve tasarım elemanları ünitelerinde tasarlanan ürünler önce okuldaki öğrencilere sergilenirken daha sonra da okul bahçesinde belirlenmiş bir alanda yarış gerçekleştirildi.


Esneklik ve potansiyel enerji, kimyasal enerji ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü gibi çok sayıdaki kategoride ayrı ayrı yarışan arabalar öğrencilere heyecan dolu anlar yaşattı.


Başlama işaretinin okul müdürü tarafından verildiği ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenilen yarışların sonunda her kategoride dereceye giren öğrencilere okul müdürü tarafından madalya sözü verildi.


Yarışmalar ile ilgili bir değerlendirme yapan okul müdürü Nadir Coşkun, “Öncelikle teknoloji ve tasarım dersi öğretmenimiz Cemalettin Pınarbaşı’na ve öğrenci ekibimize sergiledikleri üstün performans için çok teşekkür ederim. Teknolojinin sınır tanımadığı günümüzde, öğrencilerimizin teknoloji ve bilime olan merakları ve sergiledikleri performansları sebebiyle gurur duydum. Bildiğim kadarıyla böyle bir yarışma Aydın’da daha önce hiç düzenlenmedi. Muhtemelen Türkiye’de de bir ilk olabilir. Bugün hep birlikte hem öğrendik hem de eğlendik. Gazipaşa Ortaokulu olarak ilklere imza atmayı ilke edindik. Öğretmenimizi ve öğrencilerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:54
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