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Gündem Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!
Gündem

Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:58:00 -
Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!

FETÖ'nün üniversitelerde yeni öğrenci temini için örgüt evlerinde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı, örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencilerin bu senetlerle tehdit edildiği belirlendi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt içindeki gelir kaynakları kurutulan, kurumları kapatılan ve hareket alanı ortadan kaldırılan FETÖ, eleman temini için yeni bir yöntemi devreye soktu.

Örgüte eleman temininde zorlanan FETÖ, son dönemde özellikle üniversitelere yönelik yeni öğrenci temini çalışmalarına yöneldi.

Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin bu doğrultuda talimat gönderdiği mensuplarından, üniversite öğrencilerini örgüt evlerinde kalmaya ikna etmelerini istedikleri öğrenildi.

Söz konusu örgüt evlerinde ise öğrencilerden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okumaları, konuşma videolarının izlemelerinin yanı sıra, örgüt mensubu olmayan okul arkadaşlarının örgüte kazandırılması ile diğer örgüt mensuplarına para ve talimat notları iletilmesi gibi faaliyetlerde kuryelik yapmaları talep ediliyor.

Ayrıca, Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin talimatıyla üniversitelerde yeni öğrenci temini için uğraşan FETÖ mensuplarının, evlerde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu senetlerin, daha sonraki dönemde örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencileri tehdit amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Öte yandan kiralanan evlerde kalan öğrencilerin, hayatın olağan akışına uygun şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, hazırlanacak senaryolar üzerinden, ev "abilerini" ya da "ablalarını" örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarıldığı da belirlendi.

FETÖ'nün üniversite öğrencilerine yönelik eleman temin faaliyetleri, hükümetin gündemine de taşındı. Konuyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar uyarılırken, FETÖ'nün bu faaliyetini engellemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, üniversitelerden, öğrencilerin barınma ihtiyacı konusunda yardımcı olmalarını ve rehberlik etmelerini istedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 81 ildeki 822 yurtta 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceği kaydedildi.

Ayrıca, çok sayıda belediyenin de öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüğü belirtildi.

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Yorumlar

Millet

Bu ülkede hala, bu iblis sümüklü nün vakıfları var, güya öğrenci bursu veriyormuş ayağında adam devşiren vakıflr bunlar. Hem de hukuk öğrencilerine kanca takılıyor. Ya Rabbim sabır ver, sabır ver. Bu vakıfları da malesef bildiğim Ak Partili bazı ahmak siyasiler destekliyor. Devletime gittim, üç beş ay sonra devletime kimleri anlatmışsam, hepsi benim devlete gittiğimi ve onları anlattığımı biliyordu. Vallahi doğru söylüyorum, billahi doğru söylüyorum. Ben de vaziyetimi Allah'a emanet ettim.
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