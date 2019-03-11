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Öğrenciler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti

2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında satranç müsabakalarında öğrenciler “şah mat” dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:11
Öğrenciler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti

2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Satranç müsabakalarında öğrenciler “şah mat” dedi.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Satranç müsabakaları yapıldı. Düzce Gençlik Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada il genelinde orta ve lise öğrencileri, 4 kategoride mücadele etti. Öte yandan öğrenciler masada rakipleriyle mücadele ederken, ailelerde salon dışında heyecanlı bir şekilde çocuklarını bekledi.

 

Yıldızlar genel kategorisinde Mustafa Kemal Ortaokulu A birinci, İsmet Paşa Ortaokulu ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu B üçüncü, Özel Su Damlası Ortaokulu dördüncü, Yıldızlar kızlarda kategorisinde Özel Düzce Kültür Ortaokulu birinci, Cumayeri Ortaokulu ikinci, gençler genel kategorisinde Arsal Anadolu Lisesi A birinci, Arsal Anadolu Lisesi B ikinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üçüncü, 23 Nisan Ayyıldız dördüncü ve gençler kızlar kategorisinde Düzce Arsal Anadolu Lisesi birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci oldu.

 

Dereceye giren sporculara Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci madalyalarını takdim etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:11
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