Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların eskisi gibi yüz yüze eğitimle başlaması bekleniyor. Bu sebeple aileler, çocukların aşı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, çocuklar aşı oluyor mu?

Öğrenciler aşı olacak mı? Çocuklara ne zaman aşı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TVNET canlı yayınına katıldı. Öğrencilerin ne zaman aşı olacağı sorusuna Bakan Selçuk, “Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman ‘Neden okulu kapatıyorsunuz’ diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem” cevabını verdi.

Çin, İsrail, Kanada, Belçika gibi bazı ülkelerde 16 yaş üstü aşılama da yapılıyor. Türkiye’de çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.