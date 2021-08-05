Öğrenciler Ar-Ge odaklı olmalı

Tarhan, öğrencileri üniversitelerin ArGe çalışmalarını araştırmaya davet etti.

Deneyimlenerek öğrenilmeli

“Üniversiteler liselerden farklıdır” diyen Tarhan, şöyle konuştu: “Üniversitelerin eğitim ile meslek kazandırmak, Ar-Ge yani bilim üretmek, toplumu bilgilendirmek ve bilgiyi ürüne dönüştürüp ticareliştirmek gibi hedefleri vardır. Hep söylüyorum. Bir üniversitenin Ar-Ge alanı nasıl, gençler ona bakmalı. Ar-Ge’ye ne kadar önem veriyor, ArGe odakları nelerdir, neler yapıyor incelesinler. Hocaların bu konudaki çalışmalarına baksınlar, yetkinliklerini gözlemlesinler. Çünkü iyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Onun için iyi eğitim, iyi öğretim üyeleriyle olur. Öğrencilerin kapılarını aralayıp hazinenin anahtarı olmak, hazineyi yeniden keşfetmek demektir. İyi akademisyenle bilginin anahtarı verilmiş oluyor.” Becerinin deneyimleyerek öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Şu da hakikat ki hayat Ar-Ge’dir ve tercihtir. Adaylara önerim proje kültürlerine önem vermeleridir. Gençler hoyratça tercih yapmamalılar. Bilinçli kişilerden mutlaka yardım almaları lazım. Hayatta hep engeller vardır. Tüm iş gençlerin umutsuz olmasından kaynaklıdır. Umutsuz olmasınlar. Bir ayağı gerçeklerde, diğer ayağı hayallerinde olsun” tavsiyelerinde bulundu.

Ortak akıl vurgusu

Tarhan, ilaveten şunları kaydetti: “Gelinen aşamada bilgiye ulaşmak kolay. Ancak doğru bilgiye ulaşmak için ustalık, bilgelik lazım. Üniversitenin ortak iletişim alanı oluşturması gerekir. Ortak iletişim alanında öğrenci hocayla görüşecek. Hoca eğer odasına kapanıp öğrenciyle görüşmüyorsa o üniversiteden uzak dursunlar. Orada zeki ve tembel insanlar doludur. Ancak zeki ve çalışkan insanların olduğu üniversitede gelecek vardır. Bu zamanda zaten ortak bilgi ve ortak akıl var. Bireysel akıl, bireysel deha yok.”