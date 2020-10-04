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Ekonomi OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama:
Ekonomi

OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama:

"Dereli Mahallesi mevkisinde 13.30'da orman yangını meydana gelmiştir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:41:25 -
OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.

OGM'den yapılan açıklamada, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Beypazarı Orman İşletme Şefliği bölgesi Dereli Mahallesi mevkisinde saat 13.30'da orman yangını çıktığı kaydedildi.

"Yangının kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği" aktarılan açıklamada, bu çalışmalar için 1 helikopter ve 10 arazözün bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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