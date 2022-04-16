OGM işçi alımı İŞKUR kura sonuçları ne zaman çekilecek? İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama:

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı İŞKUR kura sonuçları ne zaman çekilecek? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için işçi alımı başvuruları, 11 Nisan Pazartesi günü başladı. TArım ve Orman Bakanlığı OGM bünyesine 3937 orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 183 fidanlık ve bahçıvan işçisi ile 100 işletme ve elektronik bakımcısı alınacak.

OGM işçi alımı İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM'nin 500 işçi alımı için başvurular 11-15 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekeştirildi. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. OGM işçi alımı detayları için tıklayın

OGM işçi alımı kura sonuçları öğren

1- ADANA OBM:https://adanaobm.ogm.gov.tr

2- AMASYA OBM:https://amasyaobm.ogm.gov.tr

3- ANKARA OBM:https://ankaraobm.ogm.gov.tr

4- ANTALYA OBM:https://antalyaobm.ogm.gov.tr

5- ARTVİN OBM:https://artvinobm.ogm.gov.tr

6- BALIKESİR OBM:https://balikesirobm.ogm.gov.tr

7- BOLU OBM:https://boluobm.ogm.gov.tr

8- BURSA OBM:https://bursaobm.ogm.gov.tr

9- ÇANAKKALE OBM:https://canakkaleobm.ogm.gov.tr

10- DENİZLİ OBM:https://denizliobm.ogm.gov.tr

11- ELAZIĞ OBM:https://elazigobm.ogm.gov.tr

12- ERZURUM OBM:https://erzurumobm.ogm.gov.tr

13- ESKİŞEHİR OBM:https://eskisehirobm.ogm.gov.tr

14- GİRESUN OBM:https://giresunobm.ogm.gov.tr

15- ISPARTA OBM:https://ispartaobm.ogm.gov.tr

16- İSTANBUL OBM:https://istanbulobm.ogm.gov.tr

17- İZMİR OBM:https://izmirobm.ogm.gov.tr

18- KAHRAMANMARAŞ OBM:https://kahramanmarasobm.ogm.gov.tr

19- KASTAMONU OBM:https://kastamonuobm.ogm.gov.tr

20- KAYSERİ OBM:https://kayseriobm.ogm.gov.tr

21- KONYA OBM:https://konyaobm.ogm.gov.tr

22- KÜTAHYA OBM:https://kutahyaobm.ogm.gov.tr

23- MERSİN OBM:https://mersinobm.ogm.gov.tr

24- MUĞLA OBM:https://muglaobm.ogm.gov.tr

25- SAKARYA OBM:https://sakaryaobm.ogm.gov.tr

26- ŞANLIURFA:https://sanliurfaobm.ogm.gov.tr

27- TRABZON OBM:https://trabzonobm.ogm.gov.tr

28- ZONGULDAK OBM:https://zonguldakobm.ogm.gov.tr