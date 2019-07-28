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Oğlunu belediyeye genel müdür yardımcısı olarak atayan CHP'li başkandan komik savunma

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlunun belediyenin bir şirketine genel müdürlüğü yardımcılığı görevine getirilmesiyle ilgili olarak komik bir savunma yaptı. Uygur, "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var" dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:03
Oğlunu belediyeye genel müdür yardımcısı olarak atayan CHP'li başkandan komik savunma

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlunun, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketinin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesine yönelik, "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." ifadelerini kullandı.

Uygur, yaptığı yazılı açıklamada TORBEL'in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını ve belediyenin ana borçlarının 100 milyon lirayı aştığını savundu.

Tüm sistemin 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduran TORBEL üzerinden yürüdüğünü ifade eden Uygur, göreve geldiğinde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördüğünü öne sürdü.

"Güvenebileceğim kimse yoktu"

Uygur, bir dönem aradan sonra "enkaz" devraldığını savunarak şunları kaydetti:

"Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır.

Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum. Gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. Beş kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafeteryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:03
  1. CHP Genel Başkanı
  2. CHP
  3. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur

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  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 24 dk önce
    Fıstıkgibi daha okulunu bitirmemiş demekki partisinde adam da yokmuş kılıçdaroğlu gibi torunuda yapabilir di deyilmi.
  • hizipsavarhizipsavar28 dk önce
    bizde size güvenmiyoruz ama ordasınız. size oy verenler düşünsün.

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