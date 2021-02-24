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Gündem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav soru cevapları yayımlandı mı?
Gündem

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav soru cevapları yayımlandı mı?

20 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavının ardından sınava giren adaylar tarafından birçok sorunun yanıtı merak konusu oldu. ÖGG sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ederken aynı zamanda ÖGG sınav soru cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav soru cevapları yayımlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:31:00 -
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav soru cevapları yayımlandı mı?

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının soru cevapları da merak konusu oldu. Söz konusu sınavın soru cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Bunun üzerine konuya ilişkin sorular, arama motorlarında sıkça sorulmaya başlandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav soru cevapları yayımlandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ederken soru cevapları hakkında da sorgulama yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde sınav soru cevapları adayların erişimine sunuldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

20 Şubat 2021 tarihinde yapılan ÖGG sınav sonuçları 12 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını internet adresinden T.C. kimlik numara bilgilerini girerek öğrenebilecek.

ÖGG sınav soru cevapları yayımlandı mı?

20 Şubat tarihinde gerçekleştirilen söz konusu sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. A ve B soru kitapçıkları ayrı ayrı paylaşılarak adayların erişimine sunuldu.

ÖGG sınav soru cevapları için TIKLAYIN

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