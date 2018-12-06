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Öfkeden ve hasetten uzak durun

Bel ağrısı ve sırt ağrılarının bir kısmı günlük hayatta yaşanan stres, endişe, kızgınlık, haset, kıskançlık, depresyon, üzüntü ve bastırılmış öfke gibi duygular sonucunda ortaya çıkmaktadır.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:19
Öfkeden ve hasetten uzak durun


Bu tip duygular karşısında belirli bir çözüm ve rahatlama sağlanamazsa beyin, vücudun herhangi bir bölgesinde ağrıyı başlatma komutunu sizden habersiz olarak vermektedir. Böylece ilgi başka tarafa çekilmektedir. Bel de bu tip olaylardan sıklıkla nasibini alan bölgelerdendir. Bu tuzağa düşmüş olan kişi minicik ağrılarını büyütür. Aslında bu şekilde çözülememiş duygusal problemlerden kaçılmaktadır.

Doktora müracaat ettiğinizde yapılan tetkikler neticesinde ciddi bir hastalık teşhisi net olarak ortaya konamamışsa yukarıda anlattığımız mekanizma aklınıza gelsin. Bir taraftan asıl probleminizi bulup çözmeye çalışırken diğer taraftan telkinle hasta olmadığınıza kendinizi inandırıp "Hasta değilim!" deyiniz. Ağrılarınızın hafiflediğini hatta kaybolduğunu göreceksiniz..

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:19
  1. Ağrı
  2. öfke
  3. bel ağrısı
  4. ağrıların sebepleri

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