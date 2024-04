Offroad Şampiyonası Vezirköprü’den start alacak

Spor alanında üst düzey çalışmalar yaparak ülkenin tamamına spor çalışmaları yapan ülkemiz önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Zorlu etapların yer aldığı, birbirinden yetenekli yarışçıların ve binlerce araba sporu severlerin katılacağı 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk etabı Vezirköprü’de start alacak.

Türkiye Offroad Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, “10-12 Mayıs'ta yapılacak Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak yarışını Vezirköprü'de organize edecek olmaktan dolayı mutluyuz. Ulusal bir yarış organizasyonu olan Türkiye Offroad Şampiyonası'nın startı şehrimizde verilecek. Bu, ulusal nitelikte çok önemli bir spor organizasyonunu. İlçemizin tanıtımı ve bölgenin kalkınması için büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceğiz ve misafirperverliğimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Böylesi değerli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu gururu sürdürmeye talibiz.” ifadelerini kullandı

Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Altunay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kulübümüz, şehrimizde önceki yıllarda 13 organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Otomobil Sporları branşları içinde en prestijli şampiyonalar arasında yer alan Türkiye Off Road Şampiyonası’nın geleneksel yarışları arasında olan Vezirköprü Off Road Yarışı, TOSFED tarafından ‘Yılın En İyi Organizasyon’ ödülüne dört kez layık görülmüştür.” dedi. Son dönemlerde otomobil sporlarının ülkemizde hak ettiği değeri görmesini ve Off Road branşının daha büyük kitlelere ulaşması için büyük bir çaba sağladıklarını belirten Altunay, “otomobil sporlarının ülke çapında tanıtılmasında büyük emekleri olan federasyon başkanımız Eren Üçlertoprağı’na ve federasyonumuzun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz. Samsun Otomobil Spor Kulübü olarak, Samsun Valiliğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Vezirköprü Kaymakamlığımız, Vezirköprü Belediyemiz, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz, bölgemizde yer alan kamu kurumlarımız, sponsorlarımız ve federasyonumuzun desteğiyle başarılı bir organizasyon yapacağımızdan eminiz.” dedi.