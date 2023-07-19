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Gündem Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT skandalı!
Gündem

Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT skandalı!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 07:25:00 -

CHP yönetimindeki Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı yaşandığı ortaya çıktı. Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar çok sert tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerin pohpohladığı LGBT rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. CHP yönetiminde bulunan Eskişehir'de 'sanat' adı altında sapkınlık aşılandığı ortaya çıktı.

 

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" ismiyle düzenlenen sergide LGBT sapkınlığının sergilendiği öğrenildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan skandalda sergideki sözde sanat eserleri arasında  'trans kadın' heykellerinin yer aldığı belirlendi.

Yaş sınırlaması olmayan çocukların dahi girebildiği rezil serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu ve 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi kabul ettiği öğrenildi.

YETKİLİLER GÖREVE ÇAĞIRILDI

Sergideki görsellerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar, sergideki skandalın sorumlularına da gereken işlemlerin yapılması gerektiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR

Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

İBB'DE DE AYNI REZALET YAŞANMIŞTI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüp Sultan'daki Osmanlı eseri Feshane-i Amire binasında “Art İstanbul Feshane” adı altında faaliyete geçirdiği mekanda düzenlenen ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergide de LGBT rezaleti boy göstermişti. Restorasyon sonrası 22 Haziran'da "Artİstanbul Feshane" adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sergide yer alan LGBT'li bir kişinin sözlerini Feshane binasının duvarına asan İBB, sapkınlığı 'mağdur' göstererek asılan yazıda şu ifadelere yer vermişti;

"Sosyal hayatta nefes almaya çalışan, mücadele eden bir queer'im. Bu durum Türkiye'de evsiz, işsiz kalmaya yol açabiliyor. Kısacası mülksüzleştiriliyorum, ülkede yaşayan pek çok lgbtiq+ gibi. Hikayem şöyle gelişti: Açıldıktan sonra hayatımın neredeyse her döneminde farklı konulardan mahrum bırakıldım. Açıldıktan sonra memleketimden uzaklaştırıldım. Üniversitede derslerim zorlaştırıldı, lubunya olduğumu öğrenen ev sahipleri bir şekilde beni evlerinden çıkardılar..."

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