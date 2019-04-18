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ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 1 milyon kişi diş tedavi gördü

2019’un Ocak ayında yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültesi, son teknolojik sistemlerle donatılmış alt yapısı ile her gün yüzlerce hastaya hizmet sunmaya devam ediyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 20:27
ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 1 milyon kişi diş tedavi gördü

2019’un Ocak ayında yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültesi, son teknolojik sistemlerle donatılmış alt yapısı ile her gün yüzlerce hastaya hizmet sunmaya devam ediyor.


Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan ve 109 aktif ünit ile insan sağlığına daha geniş bir çerçevede hizmet sunan Diş Hekimliği Fakültesi 28 öğretim üyesi, 3 uzman, 65 araştırma görevlisi ve 362 öğrencisi ile eğitim faaliyetlerini yeni binasında sürdürüyor. Sahip olduğu preklinik, fantom ve Ar-Ge laboratuvarları ile teori ile pratiğin birleştirilmesine imkan sağlanan fakültede 10 röntgen odası, 8 poliklinik, 2 lokal ve 1 genel ameliyathane, 80 kişilik seminer salonu, 5 adet 80 kişilik öğrenci amfisi ile kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.



1 milyonun üzerinde diş tedavi işlemi


Sunduğu diş sağlığı hizmeti ile bölgesinde üst sıralarda yer almaya devam eden ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2018 yılında başvura hasta sayısı 77 bin 414, diş tedavi sayısı 245 bin, cerrahi işlem sayısı 4 bin olarak verilere yansıdı. Bununla birlikte kurulduğu 2012 yılından bugüne geçen süre içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi’ne 308 bine yakın hasta başvurarak 1 milyonun üzerinde diş tedavi işlemi 16 bin hastada ise cerrahi işlem gerçekleştirildi.


Yapılan tedavi işlemlerinin yanı sıra önümüzdeki birkaç ay içerisinde yataklı servis aktif hale getirilerek zihinsel engelli hastalarındiş tedavileri işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisi verildi.


Yeni fakülte binasında incelemelerde bulunan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, 14 Ocak 2019 tarihinde modern tasarımı ve hasta dostu teknik ekipmanlarıyla yeni binasında hizmet sunmaya başlayan Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin sahip olduğu 109 aktif ünit, 12 bin 700 metrekare kapalı alan, 90 araçlık hasta ve 85 araçlıkta personel otoparkıyla gerek teknolojik ve tıbbi imkânları gerekse fiziki olanaklarıyla üstün nitelikte bir mekânsal yapıya sahip olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:27
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