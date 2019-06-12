ODTÜ Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019-2020

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2019-20 güz dönemi lisansüstü başvuru detayı ve kontenjanları yayınlandı. ODTÜ 2019-2020 yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacak. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan ODTÜ Rektörlüğünden yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanı yapıldı. Peki ODTÜ yüksek lisans ve doktora alım başvuruları ne zaman? ODTÜ yüksek lisans ve doktora öğrencisi başvuru şartları neler? Ortadoğu Teknik Üniversitesine yüksek lisans ve doktora alım başvuruları nereye yapılacak?

ODTÜ yüksek lisans başvuru koşulları neler?

Lisansüstü programlar enstitüler tarafından yürütülür. Yüksek lisans (master) programlarıın normal süresi iki yıldır ve program bitirildiğinde yüksek lisans derecesi alınır. Bazı bölümlerde Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bazı bölümlerde ise ikinci öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçenekleri vardır. Doktora programlarının normal süresi 4 yıldır ve program bitirildiğinde doktora derecesi alınır.

Verilen Dereceler

(1) Tezli

(2) Tezsiz

(3) İkinci Öğretim Tezsiz Program