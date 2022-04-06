ODTÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.

4. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)

5. SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge oluşturulacaktır.

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) e-Devlet üzerinden “Adli Sicil Sorgulama Formu” sekmesi ile adli sicil kaydı temini için, uygulanacak işlem adımları aşağıdaki belirtildiği şekilde olmalıdır.

-Kurum Türü : Resmi

-Belgenin Neden Verileceği : Devlet Memuriyeti

-Belgenin Nereye Verileceği : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için:

-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Kadın ve Erkek adaylar)

***Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

***Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

***Başvurular, 06.04.2022 tarihi itibarıyla başlayacak olup 22/04/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü - Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 1 Çankaya/ANKARA

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