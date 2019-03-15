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Ödemelerini alamayan oyuncular, maça çıkmama kararı aldı

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekibi Urla Belediyespor'un başantrenörü Yasin Akıncı: "Oyuncularım 2 aydır paralarını alamıyor. Sporcularım, bu şartlar altında yarın oynanacak Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim maçında sahaya çıkmayacaklarını söylüyor. Bu onların en doğal hakları, baskı yapamıyoruz"

15 Mart 2019 Cuma 13:07
Ödemelerini alamayan oyuncular, maça çıkmama kararı aldı


İZMİR (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un oyuncuları, iki aydır ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldı.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda oyuncularla birlikte gazetecilere açıklama yapan başantrenör Yasin Akıncı, ligde beşinci sırada olan takımın sezona çok iyi başladığını, sonrasında maddi krizin başladığını ve giderek büyüdüğünü ifade etti.

Spor Toto Teşkilatından takıma ödeme yapılmasına rağmen oyunculara paralarının verilmediğini savunan Akıncı, "Sporcular mağdur durumda. Oyuncularım 2 aydır paralarını alamıyor. Herkesin bir ailesi var. Çok zor durumdalar. Sporcularım, bu şartlar altında yarın oynanacak Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim maçında sahaya çıkmayacaklarını söylüyor. Bu onların en doğal hakları, baskı yapamıyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Gülşah Çelebi, maddi sıkıntılardan dolayı 5 gündür idman yapmadıklarını, yarınki maça da çıkmayacaklarını belirtti.

Oyunculardan Gamze Kolu ise, "Kimsenin cebinde parası yok. Herkes ailesine bakıyor. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. İki maç üst üste sahaya çıkmazsak, bu takım ligden düşüyor. Urla'da 1946 yılından beri olan bir takım. Takımı bu zihniyetin elinden birilerinin almasını istiyoruz. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Belediye Meclis Üyesi adayı olan kulüp başkanı Abdülselami Güneş ile görüşmek üzere CHP'nin Urla seçim bürosuna yürüyen takım oyuncuları, büroda bulunan belediye başkan adayı Burak Oğuz ile görüştü.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:07
  1. Basketbol: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
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