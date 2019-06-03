Oda TV'nin Murat Alan ile ilgili algı operasyonuna tokat gibi cevap

Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi Murat Alan’ın Akit TV^de ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programında FETÖ’cü ve darbeci generalleri kastederek söylediği sözleri çarpıtarak köpürten operasyonel haber sitesi Oda Tv’ye cevap Akit gazetesinin usta yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan geldi.

GATA’ya başbakanın eşini sokmayan generalden bahsediliyor

Programda olayın başlangıcında FETÖ’nün ve darbeci generallerin konuşulduğunu ifade eden Karahasanoğlu, “O anda düzgün işleyen bir TSK’dan bahsedilmiyor. Orada somut söylenmemiş olabilir ama GATA’ya başbakanın eşini sokmayan generalden bahsediliyor. ‘Ben bu ülkede AK Parti yüzde 99 oy bile alsa yine iktidar yaptırttırmam’ diyen generaller kastediliyor. Başbakan olmak için önce kişinin eşinin başını açması gerekir. Yoksa benim başbakanım olamaz” diyen generaller kastediliyor.” dedi.

Programda Murat Alan’ın kullandığı sözlerin bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kastediliyormuş gibi gösterilmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, “Kendi işini hakkıyla yapan bir generale hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. TSK’nın işi vatan savunmasıdır. Ama siz vatan savunması yapıyorum derken. Başbakana laf söylemeye kalkışırsanız. Başka memurlar için nasıl ki. Diyelim ki Diyanet İşleri Başkanı kalkıp da dese ki başbakana ‘Şöyle şöyle olsa benim de başbakanım olurdu’ dese. Veya bir başka kurumun genel müdürü benzer bir şey söylediği zaman nasıl ki onlara karşı çıkıp “Safa getirdi”, “Arkasında saf duruyor artık başbakanın. Çünkü demokrasiyi hayata geçirdi.” dersek, aynı şekilde TSK’daki generaller için de eğer demokrasiden ayrılıyorlarsa, başbakan ki kendilerinin amiri pozisyonundadır. Kendi amirlerine bir anlamda da emre itaatsizlik içerir bu tür söylemler. Bu şekilde bir görüntü veren generalin başbakanın emrine girmesi demokrasinin de gereği olduğu için o söylenmiştir.” İfadelerini kullandı.