Oda TV'den Soner Yalçın sordu: Kılıçdaroğlu yüzde 49.5 oy alsaydı ne olurdu?
ODA TV yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy aldığını hatırlattı. Yalçın, "Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yüzde 49.5 oy alsaydı ülkede neler yaşanırdı?" sorusunu masaya yatırıp, AK Parti'ye ve seçmenine teşekkür etti.
ODA TV yazarı Soner Yalçın, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ilk turunda aldığı yüzde 49.5 oy oranını sükunetle karşıladığını hatırlattı.
Yalçın ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun aynı or oranını alması durumunda ülkede yaşanacakları düşünmek bile istemediğini belirttiği köşesinde, şu ifadeleri kullandı:
Şunu yazmazsam tarihe ayıp etmiş olurum:
Kılıçdaroğlu yüzde 49.5 oy alsaydı ne olurdu? Yazmak bile istemiyorum.
Heyhat! Erdoğan, yüzde 49.5 oy aldı. Minicik farkla seçim, ikinci tura kaldı. Ve:
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Ülkede çatışma yok, kimse "oyumuz çalındı" demiyor. Hayat devam ediyor ve Türkiye sağduyuyla ikinci tura gidiyor. Bu güzellikleri de görelim.
Ülkeyi çatışmadan uzak tutan, demokrasiyi olgunlaştıran bu vakurluğu alkışlamak gerekmiyor mu?
İyiyi alkışlamazsanız, kötüyü halka inandıramazsınız.
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