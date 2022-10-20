Oda TV’den Hürrem Elmasçı o SP’li hanım milletvekilini yazdı!

İşte Karanlık odanın yazarı Hürrem Elmasçı'nın Saadet Partisi milletvekili Oya Akgönenç hakkında yazdığı o yazı;

Ah çocuklar, canım arkadaşım Oya Akgönenç’i kaçınız tanırsınız?

Yıllar yıllar önceydi sevgili Oya, 20’li yaşların sonunda Washington DC’deki Amerikan Üniversitesi'nde doktora yaparken tanıştık. 1960’lı yıllar sonu yani… Biz de eniştenizle büyükelçilikte çalışıyoruz.

Oyacığım çok güzel, nazik bir hanımefendi idi. Ne de olsa İzmirli!

İki çocuğunun babası Pakistan asıllı Amerikan vatandaşı olan Muhammet Muğisuddin ile orada tanıştı. Öyle bir aşk ki, Muhammet Bey evlenmek için TC vatandaşlığına geçti.

Sevgili Oya, Erbakan tarafından milletvekili yapıldığında “ABD vatandaşı” diye basında yalan haberler çıkarıldı, doğru değildi. O günlerin tanığıyım çocuklar…

Şunu da söyleyeyim size Refah Partisi kapatıldığında Fazilet Partisi kapatıldığında Oya dimdik durdu, Saadet Partisi’nde siyasete devam etti.

Oyacağım bir “ilk” sahibiydi; Türkiye'nin ilk 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen kadını oldu.

AK Parti’nin tüm tekliflerini reddetti.

Ah ne yazık, hepimizin sonu kara toprak çocuklar. Oyacağım beş yıl önce aramızdan ayrıldı.

17 Ekim yıldönümüydü. Eski arkadaşlar toplandık…