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Medya Oda TV Güldür Güldür Show'u hedef aldı! 'Atatürk'ün tezleriyle alay ediyorlar'
Medya

Oda TV Güldür Güldür Show'u hedef aldı! 'Atatürk'ün tezleriyle alay ediyorlar'

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:58:00 -
Oda TV Güldür Güldür Show'u hedef aldı! 'Atatürk'ün tezleriyle alay ediyorlar'

Oda TV yazarı Kaan Arslanoğlu bugünkü yazısında Güldür Güldür Show'u hedef aldı.

Yazısının girişinde, "Atatürk’ü sevmeyenler azınlıktır. Onlar sağcı ya da solcu olsunlar, Atatürk’ün fikirlerini de sevmezler, her fırsatta bu görüşlerle alay ederler. Kendi içinde tutarlı bir tavır." diyen Arslanoğlu, hızını alamayıp kemalistleri de eleştirdi.

Ne var ki bizde esas Atatürkçü olduğunu savlayanların büyük çoğunluğu Atatürk’ün fikirleriyle dalga geçer. Örneğin anti-emperyalist duruşuyla. Örneğin tarih ve dil tezleriyle. Bunların birçoğu Atatürk’ün temel fikirlerini bilmez bile. O yüzden tiye aldıkları görüşlerin Atatürk’ün görüşleri olduğunu da bilmezler. Ama bazıları bilinçlidir. Onlar Batı’yla karşılıksız aşk yaşayan fetiş Atatürkçüleridir.

Güldür Güldür Show'u önce öven Arslanoğlu, "Yıllardır neredeyse her bölümünü izlediğim Güldür Güldür dizisi bana göre harika bir komedi programı. Günümüz insanının pek çok halini, zamane tiplerinin dramatik komikliğini olağanüstü senaryolarla ve mükemmel oyunculuklarla sergiliyorlar." dedi.

Programın işine gelmeyen bölümleri için yorumu: Kabız zorlamalar!

Yazısının devamında işine gelmeyen yayınları sebebiyle Güldür Güldür Show'u yerden yere vuran Kaan Arslanoğlu, şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak mahalle baskısıyla siyaset yapmaya kalktıklarında kabız zorlamalar ortaya çıkıyor.

Örneğin son bölümünde dünya liderleri toplanmış, Türkiye’nin önünü nasıl keseceklerini planlıyorlar. Ne kadar hayali bir şey! Ekonomiyi bozmak ve hayatı pahalılaştırmak için birçok komplo düzenliyorlar. Her bir komplo Türk halkının cahilliği, vurdumduymazlığı nedeniyle boşa çıkıyor… Bu kahve muhabbetli boş kafalı güruh mesela dünyayı beş altı ailenin yönettiğine inanıyor! - Buna değerli Soner Yalçın cevap versin: Büyük dış güçlerin, önemli bir jeo-politik konumda bulunan Türkiye’nin güçlenmesini istemediklerine inanıyor… Bakın siz şu ayak takımı safsatasına!.

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