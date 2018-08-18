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Oda spreyinden uyuşturucu çıktı! Polisler şok oldu

İstanbul Çekmeköy’de kovalamaca sonucu yakalanan aracın havalandırma, özel bölme ve oda spreyinin içinden uyuşturucu ele geçirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:19
Oda spreyinden uyuşturucu çıktı! Polisler şok oldu

İstanbul Çekmeköy’de narkotik polisinin “dur” ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Polis araçta yaptığı aramada havalandırma, özel bölme ve içerisindeki oda spreyinden “skunk” diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy’de bir araçta uyuşturucu madde olduğu ve satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren tim, 34 EH 0444 plakalı otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı. Takip sonucunda polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından aracın önünü kesen polis, otomobili durdu. Sürücüyü gözaltına alan polis, aracı açarak arama yapmaya başladı.

HAVALANDIRMA VE ODA SPREYİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aracın görünen kısımlarını arayan polis, ilk olarak torpidosunda satışa hazır 3 poşet “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramaları daha da derinleştiren polis, aracın havalandırmasından poşet parçasının sarktığını gördü. Havalandırmayı açan polis gördüğü manzara şoke oldu. İçeride çok miktarda uyuşturucu madde ele geçiren polis, tornavida yardımıyla hava yastığı bölümünü açtığında bir oda spreyi kutusu olduğunu fark etti. Spreyin içini açan polis burada da çok miktarda skunk ele geçirdi. Aynı bölmede ise uyuşturucu madde satışından kazanılan çok miktarda paraya da el konuldu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:19
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Oda spreyinden uyuşturucu çıktı
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