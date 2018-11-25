Oda kokuları sağlığa çok zararlı

Oda kokuları, başta astım hastalarının en büyük düşmanı. Bu maddeler ciddi sağlık sorunlarına sebep olmakta. Güzel koku uğruna sağlığınızı tehlikeye atmamalısınız.

Oda spreyleri havada asılı kalmayıp yere, halılara ya da mobilyaların üzerine de iner. Özellikle emekleyen veya yerde oyun oynayan çocuklar, ellerini ağızlarına götürdüklerinde bu maddelere ağız yoluyla da maruz kalmış olurlar.

Dahası oda kokularıyla kötü kokunun kaynağı ortadan kalkmıyor.



Aerosol şeklindeki oda kokuları; propan, bütan ve izobütan gibi petrokimyasal itici gazlar içerebilirler. Oda spreylerinden havaya yayılan gözle görünmeyecek kadar küçük parçacıklar, nefes almakla akciğere ulaşır. Özellikle astım gibi altta yatan bir sorun olması halinde, hava yollarını rahatsız eden bu gazlar, yüksek doz kullanımında sinir sistemi üzerine de olumsuz etki yapmaktadır.

Limon/portakal kokusu veren limonen, nefes darlığına yol açabilir; göz ve burun alerjisine sebep olabilir.

Tütsülerin yakılmasıyla da havaya karışan küçük parçacıklar, solunum yollarını tahriş edebilir, astımı tetikleyebilir, çeşitli cilt yakınmalarına sebep olabilir hatta kansere yol açabilir.

Torbalarda ya da kaselerde kullanılan ve kurutulmuş çiçek ve yapraklardan oluşan potpuriler nispeten daha güvenli olsalar da, kimi zaman paradiklorobenzen içerebilirler. Bu madde naftalinde de kullanılan bir böcek öldürücüdür ve kanser yapma ihtimali vardır. Kısaca, burada adı geçen ya da geçmeyen koku verici ürünler, solunum sistemi yakınmaları olarak nefes darlığı, burun tıkanıklığı, öksürük, astım krizi, cilt belirtileri olarak egzama, kaşıntı, döküntü, bulantı, ayrıca gözlerde kuruma ve yaşarma, çift görme, kulak çınlaması, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk gibi sinir sistemi yakınmalarına yol açabilir.



Tehlike bir iki değil

Gebelik ve emzirme döneminde evlerinde tütsü yakılan çocukların ileride lösemi risklerinin arttığı belirtilmektedir. Tütsü ve mumların yakılması ile polisiklik aromatik hidrokarbonlar da açığa çıkar. Bu maddeler, gaz ve dizel yakıtları ile de havaya karışmaktadır ve bebeklerin düşük doğum tartısıyla doğmasına ve kansere sebebiyet verebilmektedir.

Kokulu mumların zehri spreylerden beter

Oda kokularına benzer şekilde, kokulu mumlar, potpuriler ve tütsüler de sağlığa zarar verebilir. Mumlar yandıklarında asetaldehit, formaldehit, naftalin gibi organik kimyasal maddeleri havaya yayar. Yine mumun yanmasıyla oluşan siyah isin tortusu aslen karbondan oluşsa da, ftalat ve uçucu organik bileşikler (benzene, toluen gibi) içerebilir. Bunlar havadan nefes yoluyla alınabileceği gibi, özellikle elektrik yüklü yüzeylere (televizyon, bilgisayar, plastik örtüler gibi) kolayca çekilirler. Bu maddelerin kanser ve sinir sistemi hasarı yapabilecekleri bilinmektedir.

Ayrıca, bazı mum fitillerinde bulunan kurşun da mumun isine karışabilir. Kurşun, özellikle çocuklarda sinir sistemi hasarı ve öğrenme güçlüğü yapabilir.

KÖTÜ KOKUYA MAHKUM OLMAYIN

Elbette mahkûm olmayı gerektirecek ne var; hemen bir koku spreyi alır, püskürtürsünüz, olur biter! Ama yanlış yaparsınız. O güzel koku püskürtücülerin bazıları kanserojen zehirli kimyasallar taşıyabiliyor. Püskürtüyor ve onun zehrini soluyorsunuz. Biz size pratik, basit bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

Evleri kokularla “temiz”lemek yerine, basitçe temiz ve nemden uzak tutmak, bunun yanında sık sık havalandırmak tercih edilmelidir. İnatçı kokuların sebebini ortadan kaldırmak için karbonat ve sirke gibi doğal maddelerden yararlanılabilir.

Kötü kokan spor ayakkabılarınızın içerisine biraz bikarbonat koyun ve bir gece bekletin. Sabah olunca silkeleyin. Kötü kokulardan eser kalmayacaktır.

Lambalarınızın üzerine biraz vanilya sürerseniz, lambalarınızı yaktığınızda mis gibi koku yayılacaktır. Fakat fazla abartmayın..

Evinizin mis gibi kokmasını istiyorsanız, birkaç tane karanfili az su ile kaynatın.

Güzel defne kokulu has sabunlar geçerse elinize onları çamaşırların arasına bırakın. Böylece çamaşırlarınızın hoş kokmasını sağlarsınız.