Öcalan için yine provokasyona başlıyorlar!

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) tutuklu Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile halen tutuklu bulunan eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel yarın açlık grevine başlıyor.

Tutuklu bulundukları Kadırga Cezaevi'nin önünde okunan ortak açıklamada, Tuncel ve Irmak'ın 60 günü aşkın bir süredir açlık grevinde bulunan tutuklu milletvekili Leyla Güven'e destek vermek için bu kararı aldıkları belirtildi.

"15 Ocak'tan itibaren başlıyoruz"

Açıklamada, Güven'in Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi için başlattığı açık grevinin talebinin bireysel değil, toplumsal olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Öcalan'ın kardeşi ile yapmış olduğu yarım saatlik görüşme önemlidir. Ancak bu tecrit ve izolasyon politikasının son bulduğu anlamına gelmemektedir. Mutlak tecrit ve izolasyon politikasının son bulması için bizler de 15 Ocak'tan itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz" denildi.

Tuncel ile Irmak Kasım 2016'dan bu yana Kadırga Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor