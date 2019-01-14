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Öcalan için yine provokasyona başlıyorlar!

PKK'nın siyasi uzantısı DBP'nin tutuklu Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile halen tutuklu bulunan eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 15 Ocak'tan itibaren açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:27
Öcalan için yine provokasyona başlıyorlar!

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) tutuklu Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile halen tutuklu bulunan eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel yarın açlık grevine başlıyor.

Tutuklu bulundukları Kadırga Cezaevi'nin önünde okunan ortak açıklamada, Tuncel ve Irmak'ın 60 günü aşkın bir süredir açlık grevinde bulunan tutuklu milletvekili Leyla Güven'e destek vermek için bu kararı aldıkları belirtildi.

"15 Ocak'tan itibaren başlıyoruz"

Açıklamada, Güven'in Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi için başlattığı açık grevinin talebinin bireysel değil, toplumsal olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Öcalan'ın kardeşi ile yapmış olduğu yarım saatlik görüşme önemlidir. Ancak bu tecrit ve izolasyon politikasının son bulduğu anlamına gelmemektedir. Mutlak tecrit ve izolasyon politikasının son bulması için bizler de 15 Ocak'tan itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz" denildi.

Tuncel ile Irmak Kasım 2016'dan bu yana Kadırga Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:27
  1. Hakkari
  2. HDP İstanbul Milletvekili
  3. HDP
  4. Sebahat Tuncel

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim25 dk önce
    ahhhhhkeşkeeeee bir an önce destek sonsuz
  • uyan tcuyan tc27 dk önce
    ulan bir tanenizx geberin bari bu nasıl açlık grevi. açlık grevine diyorsunuz hepkilo alıyorsunuz. nasılsa yalancıyı s........lar değilmi hdpkk pislikleri. chpkk da arkadaşınız. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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