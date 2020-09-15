Obama'nın danışmanı Netflix yatırımcısı çıktı
Türkiye ve dünyada yayınladığı pedofili içerikli film ve diziler nedeniyle tepki çeken Netflix'in yatırımcıları arasında ABD'de Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini üstlenen Susan Rice'ın da olduğu ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'Tan önce başkanlık yapan Barrack Obama'nın yönetimi döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini üstlenen Susan Rice'ın Netflix yatırımcıları arasında olduğu tespit edildi.
Rice'a tepki gösterdiler
Rice'a Netflix'in "Minnoşlar" adlı pedofili filmi nedeniyle ABD'de tepki gösterildi.
ABD merkezli film ve dizi platformu Netflix'in Minnoşlar adlı filmi daha yayınlanmadan pedofili içeren kapağı ile tüm dünyada gündem olmuştu. Sosyal medyadan milyonlar rezil filme tepki gösterirken, Netflix kapağı değiştireceğini söylemişti. Dünyanın pek çok ülkesi pedofili içeren Minnoşlar adlı yapıtın izlenmesine müsade etmedi. Türkiye bu konuda en erken adım atan ülkelerden birisiydi. RTÜK'ün harekete geçmesiyle rezil film Türkiye kataloğundan çıkarıldı.
ABD'de büyük bir çevre Netflix filminin yasaklanmasını istiyor.