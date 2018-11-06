0553 313 94 23
impression

Obama sahaya çıktı! Trump'a karşı mitinglere başladı

ABD'de başkanlık seçimlerinin ön sınavı niteliğinde olan ara seçimler için çalışmalar başladı. ABD eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mitinglere başladı.

06 Kasım 2018 Salı 09:50
Obama sahaya çıktı! Trump'a karşı mitinglere başladı

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Kongre'de yapılacak ara seçimler Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için kritik öneme sahip.

Trump'ın senato ve temsilciler meclisindeki hakimiyetini koruyabilmek ile başkanlığının gelecek dönemine ilişkin en kuvvetli sinyal olacak olan ara dönem seçimleri bugün başlıyor.

Trump tam kadro sahada

Birkaç aydır devam eden mitinglerde Donald Trump, tüm ailesi ile birlikte eyaletten eyalete koşarak her yerde sesini duyurmaya çalımışarak, koltuğunu sağlama almaya uğraşıyor.

Özellikle Cumhuriyetçi oyların kuvvetli olduğu yerlerde ateşli mtingler yapan Trump, sözleriyle seçmenleri avlamaya çalışıyor. Trump bu mitinglerden birkaçında da Suudi Arabsitan'dan haraç istemiş, "biz olmazsak siz bir hiçsiniz" demişti.

Obama sahalara geri döndü

Cumhuriyetçilerin ataklarına karşı demokratlar da pes etmiş değil. Özellikle ılıman ABD'liler arasında büyük sempatisi bulunan ve Trump'ın selefi Obama sahalara geri döndü. Son birkaç haftada çok sayıda eyalet ve kentte mitinglere katılan Barak Obama, demokrat adaylara desteğini açıklayarak oy talep 

Obama'nın yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönmesi Trump karşsında yeniden aday olur mu sorularını beraberinde getirdiyse de Obama'nın şimdilik aktif siyasete dönmek gibi bir isteğinin bulunmadığı biliniyor.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:50
  1. abd
  2. donald trump
  3. barack obama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Türkiye ödülleri topladı
    1. Vodafone Türkiye ödülleri topladı
    2. Derbideki olaylar için Caner örneği
    3. Anaokulunda skandal iddia! Kızım yarı..
    4. Brent petrolün varil fiyatı 72,72..
    5. CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe..
    6. Türkiye 5G’li oluyor
    7. Obama sahaya çıktı! Trump'a karşı..
    8. İZÜFBED yayın hayatına başlıyor
    9. Yaşar Büyükanıt: Onu son nefesimde..
    10. İş bulmayı kolaylaştıran mobil uygulama
    11. Çizgiyi aştı! Türkiye'ye karşı hadsiz..
    12. Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    13. CHP'li Başkan istifa etti! "Üretme..
    14. Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    15. Fenerbahçe'de flaş Mathieu Valbuena..
    16. Kırklareli’nde define arayan 8 kişi..
    17. Harç ve cezalara enflasyon zammı!
    18. Başkan Orakçı, verdiği sözleri yerine..
    19. Az önce duyuruldu… ‘Kademli olarak..
    20. Meteoroloji İstanbul için saat verdi:..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor