  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık O yemeğin her lokması can alıyor! Her yıl 20 bin kişiyi öldürüyor
Sağlık

O yemeğin her lokması can alıyor! Her yıl 20 bin kişiyi öldürüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-17 16:43:00 -
O yemeğin her lokması can alıyor! Her yıl 20 bin kişiyi öldürüyor

Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Vücut sağlığınız için sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanız gerekir. Bazı yiyecekler vücut için sağlıklı ve besleyicidir.

Ancak bazıları da son derece sağlıksız olduğu için vücuda ciddi zararlar verebilir. Tayland'da çiğ balıkla hazırlanan Koi pla yemeğinin içerisindeki bakteriler nedeni ile ölümcül olduğu belirtiliyor.

Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yemek tutkunları, Güneydoğu Asya mutfağının, güçlü aromatik bileşenleri, tamarind (demirhindi) ve limon otu gibi malzemelerle harmanlamasıyla tanındığını bilirler.

Tayland'ın popüler lezzetlerinden biri olan ve Koi pla olarak bilinen bu yemek, son derece sağlıksız ve sağlığı ciddi anlamda tedhit ediyor.

Koi pla olarak bilinen bu yemek kıyılmış çiğ balığın çeşitli otlar, baharatlar ve limon suyu karıştırılması ile hazırlanıyor.

Yemek ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Isaan'da ve Khon Kaen eyaletinde oldukça popüler.

Isaan bölgesi bu gıdanın çok fazla tüketilmesi nedeni ile dünyada kolanjiokarsinom karaciğer tümörünün ve safra kanalı kanserinin en çok görüldüğü yer. Kanserojen yemeğin Tayland'da her yıl 20.000 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Tayland'da servis edilen bu yemeğin ise her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne sebep olduğu bildiriliyor.

Taylandlı bir doktor, anne babasının karaciğer kanserinden ölmesinin ardından insanları ölümcül yemek konusunda uyarıyor.

Her yıl milyonlarca insanın düzenli olarak tükettiği iddia edilen koi pala yemeğinin zararlı olmasının sebebi ise yemeğin yapıldığı çiğ balık türü değil.

Yemekte kullanılan balığın Mekong bölgesindeki bir su kütlesinden geldiği söyleniyor. Bu su hayvanlarının yetiştirildiği sularda parazit yassı solucanlar bulunur.

Tıbbi uzmanlara göre bu yassı kurtlar safra kanalı kanserine yol açabiliyor ve bu nedenle Doğu Asya'nın dünyada kolanjiyokarsinom (sofra yolu kanseri) vakalarının en yüksek olduğu bölge olduğu bildiriliyor.

Koi Pla ile mücadele eden kişilerden biri de, bu yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden anne ve babasını kaybeden Doktor Narong Khuntikeo'dur.

Tıp uzmanı, 2017 yılında 'sessiz katil'e karşı çalışmalarında bilim insanları, doktorlar ve antropologlardan oluşan bir ekibi nasıl bir araya getirdiğini anlatmıştı.

Kendisi ve uygulayıcı ekibi, dört yıl boyunca ultrason cihazları ve idrar test kitleri kullanarak Isaan bölgesindeki köylüleri parazit açısından test etti.

Çalışmanın sonuçlarına göre, bazı topluluklardaki sakinlerin yüzde 80'inin ölümcül paraziti yuttuğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23