O yemeğin her lokması can alıyor! Her yıl 20 bin kişiyi öldürüyor
Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Ancak bazıları da son derece sağlıksız olduğu için vücuda ciddi zararlar verebilir. Tayland'da çiğ balıkla hazırlanan Koi pla yemeğinin içerisindeki bakteriler nedeni ile ölümcül olduğu belirtiliyor.
Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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