O yazardan gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu 5 milyar dolar rüşvet aldı.

Yazar Kazım Yurdakul özetle şunları söyledi.

Sürekli yalan söyleyen bir adam. Sürekli yalan konuşmaktan ceza alan kim. Bunu görmüyor musunuz?

Şimdi diyor ki? "Erdoğan'ın servetini görmüyor musun?" diyorlar.

Hangi serveti?

Sen inanmıyor musun?

Nasıl inanayım. Sen söyledin diye mi? Uyduruyorsun?

Peki bu yalanlarla birlikte 5 trilyon lira tazminat ödeyen (Kılıçdaroğlu'nun) serveti nereden geliyor? Bu zamana kadar gündeme getirilmedi dedi ve ekledi.

KIlıçdaroğlu SSK genel müdürü iken SSK'da 5 milyar dolarlık yolsuzluk oldu mu olmadı mı?

Bu yolsuzluğun taraflarından satan kısım, satanların ceoları ceza aldı mı almadı mı? Peki alan taraf (SSK) Genel müdürleri ve onun altındaki müdürler neden ceza almadılar? Çünkü çok ilginçtir. Dava süreci sürdü. Bu ülkede seçilmişlerin değil, atanmışların dokunulmazlığı olduğu için o dokunulmazlık süresi uzatıldı uzatıldı ve dünyada görülmemiş bir halde geriye dönük olarak 'Rahşan Affı' ile birlikte, işlenmiş suçların affedilmesi ile birlikte Kemal (Kılıçdaroğlu) affedildi.

Hadi gidin araştırınbakalım 5 milyar dolar SSK'ya tıbbi malzemeyi satan taraflar içeri girdi Alan Taraf SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç bir şey olmadı.

Nasıl oluyor da Almanya'yı İngiltere'yi Türkiye'nin sevdalısı bunların hepsinin delirdiği çıldırdığı adamı sen Türkiye'nin düşmanı olarak görüyorsun. Böyle bir şey nasıl olabilir?

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