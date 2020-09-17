O ülkeyi salmonella paniği sardı! Vaka sayısı 500'ü geçti

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, Kanada'da salmonella paniği yaşanıyor. Kanada Halk Sağlığı Dairesi, ülkede 49 yeni salmonella vakası tespit edildiğini ve güncel vaka sayısının toplam 506'ya ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, hastalığın ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı olduğu belirtildi.

ABD'den ithal edilen kırmızı soğanların salmonella salgını başta olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olduğunun açıklanması üzerine, ithal edilen çok sayıda kırmızı soğan geri gönderildi.

Öte yandan uzmanlar, Kanada'da yetişen kırmızı soğanlarda herhangi bir hastalık tespit edilmediğini, bu nedenle rahatlıkla tüketilebileceğini; ancak ithal edilen kırmızı soğanların hastalık riski taşıyabileceği sebebiyle tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.