  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkeyi salmonella paniği sardı! Vaka sayısı 500'ü geçti
Dünya

O ülkeyi salmonella paniği sardı! Vaka sayısı 500'ü geçti

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, 49 yeni salmonella vakası bildirerek ülkedeki vaka sayısının 506'ya ulaştığını açıkladı. Hastalığın, ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 02:10:00 -
O ülkeyi salmonella paniği sardı! Vaka sayısı 500'ü geçti

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, Kanada'da salmonella paniği yaşanıyor. Kanada Halk Sağlığı Dairesi, ülkede 49 yeni salmonella vakası tespit edildiğini ve güncel vaka sayısının toplam 506'ya ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, hastalığın ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı olduğu belirtildi.

ABD'den ithal edilen kırmızı soğanların salmonella salgını başta olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olduğunun açıklanması üzerine, ithal edilen çok sayıda kırmızı soğan geri gönderildi.

Öte yandan uzmanlar, Kanada'da yetişen kırmızı soğanlarda herhangi bir hastalık tespit edilmediğini, bu nedenle rahatlıkla tüketilebileceğini; ancak ithal edilen kırmızı soğanların hastalık riski taşıyabileceği sebebiyle tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması
Dünya

Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması

Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, katıldığı bir panelde Türk yetkililere çağrıda bulundu.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama
Gündem

Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama

AHBAP Platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü olayla ilgili açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı