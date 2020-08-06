  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

O ülkeyi ikinci dalga korkusu sardı

Son günlerde koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşanan Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 04:34:00 -
O ülkeyi ikinci dalga korkusu sardı

Vaka sayılarının önceki döneme kıyasla 5 kat artış gösterdiği ve 100 bine ulaştığı Filipinler'de, ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi. Manila ve Luzon Adaları çevresindeki dört vilayette, 2 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, toplu taşıma durduruldu, ülke içinde uçuş seferleri askıya aslındı. Ayrıca restoranların yalnızca paket servisi için açık olacağı, halkın ise yalnızca zaruri gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve egzersiz yapmak için evden çıkabileceği bildirildi.

Öte yandan, ülkede faaliyet gösteren 80 tıp derneğinin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye salgının yayılma hızının yavaşlatılması için tedbirlerin daha da sıkılaştırılması gerektiği yönünde çağrıda bulundukları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı