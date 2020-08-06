O ülkeyi ikinci dalga korkusu sardı

Vaka sayılarının önceki döneme kıyasla 5 kat artış gösterdiği ve 100 bine ulaştığı Filipinler'de, ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi. Manila ve Luzon Adaları çevresindeki dört vilayette, 2 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, toplu taşıma durduruldu, ülke içinde uçuş seferleri askıya aslındı. Ayrıca restoranların yalnızca paket servisi için açık olacağı, halkın ise yalnızca zaruri gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve egzersiz yapmak için evden çıkabileceği bildirildi.

Öte yandan, ülkede faaliyet gösteren 80 tıp derneğinin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye salgının yayılma hızının yavaşlatılması için tedbirlerin daha da sıkılaştırılması gerektiği yönünde çağrıda bulundukları öğrenildi.