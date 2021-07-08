  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Suriye'deki etkinliğini artırıyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
İsveç'te uçak kazası
Bangladeş'te fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
Sağlık O ülkenin Sağlık Bakanlığı duyurdu: Sağlık sistemi çöktü
Sağlık

O ülkenin Sağlık Bakanlığı duyurdu: Sağlık sistemi çöktü

Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 22:34:00 -
O ülkenin Sağlık Bakanlığı duyurdu: Sağlık sistemi çöktü

Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıkladı.

Son günlerde vaka sayılarında yaşanan tehlikeli artışın ardından Bakanlık Sözcüsü Nisaf bin Alya, Mosaique Radyosu'na açıklama yaptı.

Hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini kaydeden Bin Alya, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." dedi.

Pandemiyle birlikte iş yükü artan sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Bin Alya, "Gemi batmak üzere." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede şu ana kadar 15 bin 735 kişi hayatını kaybetti, 464 bin 914 kişi hastalığa yakalandı, 372 bin 985 kişi de iyileşti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay