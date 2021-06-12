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Dünya O ülkenin cumhurbaşkanından kritik açıklama! 'Tehlike altındayız'
Dünya

O ülkenin cumhurbaşkanından kritik açıklama! 'Tehlike altındayız'

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede faaliyet gösteren lobiler nedeniyle tehlike altında olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 16:25:00 -
O ülkenin cumhurbaşkanından kritik açıklama! 'Tehlike altındayız'

Kartaca Sarayı'nda Başbakan Hişam el-Meşişi ve Adalet Bakan Vekili Hüsna bin Süleyman'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Said, Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan videolu paylaşımda açıklamalarda bulundu.

Tunus'un içinde bulunduğu durumun "daha önce yaşanmadığını" ve "çok kritik" günler geçirdiğini belirten Said, "perde arkasında faaliyet gösteren ve çıkarlarına göre konum değiştiren lobiler nedeniyle tehlike altında olduğunu" ifade etti.

Said ülkede yaşananların Tunus devleti için büyük bir tehlike arz ettiğini vurgulayarak, "Kimlerin gücünü korumak için sokakları karıştırdığını ve krizler çıkardığını biliyorum." dedi.

Söz konusu lobilerin anayasayı kendi çıkarları için kullanmaya çalışmaları durumunda dahi anayasadan ayrılmayacağını kaydeden Said, kendisine tanınan yetkileri sonuna kadar kullanacağının altını çizdi.

Tunus'ta seçimlerin ardından sağlanamayan siyasi istikrar

Tunus'ta gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

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Ayak takimi gazeteciliginden bir ayak takimi basligi daha O ulke
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