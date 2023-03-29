O ülkeden Türkiye'ye milyarlarca dolar para! Bakın ne için gönderdiler

Çin'in, Kuşak ve Yol projesi kapsamında yapılan altyapı projelerinin kurtarılması için 2008 ile 2021 yılları arasında Türkiye de dahil olmak üzere 22 ülkeye 240 milyar dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı. Dünya Bankası, Harvard Kennedy Okulu, AidData ve Kiel Enstitüsü tarafından hazırlanan ortak çalışmaya göre, kurtarma finansmanının yüzde 80'i son beş yılda kullanıldı ve ödemeler çoğunlukla orta gelir seviyesindeki ülkelere yapıldı.

Çin, dünya nüfusunun yüzde 65'ini ve 70 ülkeyi kapsayan büyük çaplı bir altyapı projesi olan Kuşak ve Yol Projesi'ni başlatmıştı. Bu proje, Asya, Afrika ve Avrupa'yı kara ve denizden altı ekonomik koridorla birbirine bağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında limanlar, enerji santralleri, havaalanları, karayolları ve demiryolları gibi altyapı yatırımları yapılmaktadır.



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