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Ekonomi O ülkeden kritik çağrı: Türkiye'yi davet ettiler
Ekonomi

O ülkeden kritik çağrı: Türkiye'yi davet ettiler

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Türk firmalarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:52:00 -
O ülkeden kritik çağrı: Türkiye'yi davet ettiler

Ülkesi hakkında bilgi vermek, ticari ilişkileri ve yeni iş birlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını anlatmak için Samsun'a gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Türk yatırımcılarına önemli çağrılarda bulundu.

Beraberindeki heyetle birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Kiondo, Tanzanya'daki yatırım fırsatlarından bahsetti.

Tanzanya'nın Afrika'da stratejik bir konuma sahip olduğunu dile getiren Kiondo, "Tanzanya Doğu Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Birliği'ne üye bir ülke. Limanları sayesinde karayla çevrilmiş sekiz ülkeye giriş kapısı. Mevcut altyapısı çok güçlü. İki topluluğa üye olduğu için doğal olarak 650 milyonluk bir pazara da giriş kapısı. Doğal kaynakları olan, ağırlıklı olarak tarım, madencilik sektörü güçlü. Son yıllarda sanayileşmede de önemli adımlar atılıyor. Turizm sektörü ülkemizin gelir kaynağına ciddi bir katkı sağlıyor. Pamuk, kahve, çay ürünlerinde ihracatımız mevcut. Ama bu ürünlerin katma değerini artırmak için işlenmesi konusunda destekler bekliyoruz" diye konuştu.

Tanzanya'da inşaat, tarım ve üretim sektöründe ciddi fırsatların olduğunu kaydeden Kiondo, "İhracata dayalı firmalar için üretim altyapısı hazır özel bölgelerimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

Tanzanya'nın Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip bir ülke konumunda olduğunu belirten Kiondo, "Cazibe merkezi olmaya aday bir ülkeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl önce Tanzanya'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Kiondo, Türk iş adamlarını ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

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