O ülkeden kaçış sürüyor! Oturum izni almak için Türkiye'den çılgınlar gibi konut almaya başladılar

Bu yıl Rusya vatandaşlarının oturum izni alabilmek için en çok konut satın aldığı ülkeler arasında Türkiye başı çekiyor. RBC gazetesi Rusların Türkiye'nin yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi ve İspanya'da konut almayı tercih ettiğini yazdı.



İlan servisi Tranio verilerine dayandırılan haberde oturum amaçlı konut satın alma taleplerinin yüzde 21'inin Türkiye'ye yönelik olduğu bilgisi yer aldı. Rusya ve BDT ülke vatandaşlarının Türkiye'den konut alma talebi son bir yılda yüzde 102 artış gösterdi.



Türkiye'de oturum alabilmek için nüfusu az olan bölgelerde 50 bin, kalabalık şehirlerde ise 75 bin dolarlık konut alma şartı aranıyor.



Toplam talebin yüzde 17'si ise Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik. Gazete ada devletinde konut almak isteyen Rusların ortalama 355 bin euro harcadığını yazdı.



Talebin yüzde 13'lük bölümünü ise İspanya'dan konut almak isteyenler oluşturuyor. İspanya'dan oturum ya da pasaport almak isteyenlerin 500 bin euroyu gözden çıkarması gerek. Buna rağmen İspanya'ya yönelik talebin de yüzde 74 oranında arttığı bildiriliyor.



İlk beşe giren diğer ülkeler Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak açıklandı. Bunu Fransa, Portekiz, Almanya, Karadağ ve Tayland takip ediyor.

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