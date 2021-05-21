O ülkede stratejik ilçe ele geçirildi! 100 askerlerini teslim aldılar

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında stratejik öneme sahip Calriz ilçe merkezini kontrol altına aldı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Taliban, bugün sabah saatlerinde Afganistan'ın Vardak iline bağlı Calriz ilçe merkezini ele geçirdi.

Taliban bir süredir çatışmaların devam ettiği ilçe merkezini sabah saatlerinde kontrol altına alırken, sayısı 100'e ulaşan Kabil hükümeti askeri personeli de Taliban'a teslim oldu. Bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç da Taliban tarafından ele geçirildi.

Hareket, Mayıs ayı başında da Vardak ilinin Nirh ilçe merkezini kontrol altına almıştı.

Calriz, Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaklaşık 35, Vardak ilinin merkezi olan Meydanşehr yerleşimine de 20 kilometre mesafede bulunuyor. İlçe merkezi, başkent Kabil'den Afganistan içlerine ve ülkenin batısına uzanan otoyolun da üzerinde yer alıyor.

Taliban saldırıları artıyor

Taliban'ın, ABD'nin ülkeden çekilmesi gereken 1 Mayıs tarihinin geçmesiyle Afganistan genelinde saldırılara başladığı bildiriliyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre hareket, Afganistan'ın birçok bölgesinde eş zamanlı olarak kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD ile 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan Doha Anlaşması kapsamında Taliban, barış sürecinin bir sonucu olarak ülke genelinde saldırıları azalttığını ifade etmişti. Bu doğrultuda hareket il ve ilçe merkezlerine yönelik saldırıları neredeyse tamamen durdurmuştu.

Ancak ABD ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gereken 1 Mayıs tarihinin geçmesiyle, Taliban ülke genelinde birçok il ve ilçe merkezini, aynı zamanda kırsal bölgelerdeki kritik askeri üsleri hedef almaya başladı.

Hareket son süreçte özellikle başkent Kabil çevresindeki Baglan, Lagman ve Vardak illerinde kapsamlı saldırılarla birçok ilçe merkezini kontrol altına almış durumda.

Kaynak: Mepa News