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Dünya O ülkede şok! Eski Dışişleri Bakanı kaçırıldı
Dünya

O ülkede şok! Eski Dışişleri Bakanı kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 22:38:00 - 2023-12-27 22:59:34
O ülkede şok! Eski Dışişleri Bakanı kaçırıldı

Burkina Faso eski Dışişleri Bakanı Ablasse Ouedraogo'nun kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) eski Genel Direktör Yardımcısı da olan Ouedraogo'nun, 24 Aralık'ta kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındığı belirtildi. Ouedraogo'ya o tarihten bu yana ulaşılamadığı vurgulandı.

Partisi Le Faso Autrement, kaçırılan Ouedraogo'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

70 yaşındaki Ouedraogo, 1994-1999 yıllarında eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ouedraogo, Eylül 2022'de askeri darbeyle başa geçen Yüzbaşı İbrahim Traore yönetimine sık sık yaptığı eleştirilerle de son dönemde adından söz ettirmişti.

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