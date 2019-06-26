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O ülkede NATO bünyesinde görev yapan askerler öldürüldü!

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi. Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
O ülkede NATO bünyesinde görev yapan askerler öldürüldü!

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Açıklama, Afganistan'daki NATO birlikleri tarafından yapıldı. 

Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman öldürüldüğü belirtilmedi.

Taliban'dan açıklama

Bu arada Taliban tarafından yapılan açıklamada, Maydan Vardak vilayetinin Said Abad ilçesine düzenledikleri saldırıda 2 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelmişti.

Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, örgütle 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etmişti. 

Afganistan'da NATO çerçevesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
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  2. ABD
  3. Afganistan
  4. Maydan Vardak
  5. Said Abad
  6. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  7. Kabil
  8. Cumhurbaşkanı Eşref Gani

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