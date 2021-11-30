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Dünya O ülkede makalelerin yüzde 60'ı İslamofobik
Dünya

O ülkede makalelerin yüzde 60'ı İslamofobik

İngiltere’de hazırlanan bir rapor, ülkede yayınlanan makalelerin yüzde 60'ının, televizyon kliplerinin ise yüzde 47'sinin Müslümanlar ve İslam’la ilgili olumsuz bir imaj çizdiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:13:00 - 2021-11-30 23:17:04
O ülkede makalelerin yüzde 60'ı İslamofobik

 

Münübe Yılmaz

İngiliz medyasının Müslümanları ve İslam'ı ele alış biçimiyle ilgili yayınlanan bir rapor, gazete ve televizyonlarda şok edici düzeyde yanlış bilgilendirme, klişeleştirme ve İslamofobi buldu. “İngiliz Medyasının Müslümanlar ve İslam'a Bakışı (2018-2020)” başlıklı raporda, büyük medya organlarında Müslümanların yanlış tanıtıldığı, karalandığı ve iftiraya uğradığı, söz konusu yayınlar sebebiyle Müslümanların sayısız kez tazminat kazandığı belirtildi. Britanya Müslüman Konseyi Medya İzleme Merkezi (CFMM) tarafından hazırlanan rapor, Ekim 2018 ile Eylül 2019 arasında 48 binden fazla çevrimiçi makaleyi ve 5 bin 500 yayın klibini analiz etti. Makalelerin neredeyse yüzde 60'ının, televizyon kliplerinin ise yüzde 47'sinin Müslümanlar ve İslam’la ilgili olumsuz bir imaj çizdiği ifade edilen raporda, “Müslümanların inanç veya davranışlarına karşı önyargı, sağcı ve dini yayınlarda daha fazla” denildi.

İftiraları sebebiyle birçok defa tazminata mahkum oldular 

İzlenen yayınlardan The Spectator, Daily Mail Australia, Mail on Sunday, Christian Today ve The Jewish Chronicle’ın özellikle Müslümanları ve/veya İslam'ı düşmanca ele aldığı tespit edilirken, “Müslüman Koruyucu Bakıma Zorlanan Hristiyan Çocuk” sahte hikayesini yayınlayan Times'ın, Müslümanlara ve Müslüman kurumlara defalarca iftira attığı ortaya konuldu. CFMM'nin analizinin kapsadığı dönemde, The Jewish Chronicle, Telegraph ve Mail on Sunday’ın Müslümanlara ve Müslüman kurumlara yönelik iftiraları sebebiyle birçok defa tazminata mahkum olduğu da kaydedildi.

 

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