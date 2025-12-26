  • İSTANBUL
Sağlık O ülkede deterjan alarmı: 'Satın almayın' çağrısı
Sağlık

O ülkede deterjan alarmı: ‘Satın almayın’ çağrısı

Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O ülkede deterjan alarmı: ‘Satın almayın’ çağrısı

Bağımsız testlerde sınıfta kalan bir deterjan için tüketicilere açık uyarı yapıldı. Aylar süren incelemelerde ucuz ürünler zirveye çıkarken, pahalı bir marka hayal kırıklığı yarattı.

Almanya’nın en güvenilir tüketici kuruluşlarından biri olan Stiftung Warentest, hassas çamaşırlar için üretilen deterjanları mercek altına aldı. Aylar süren bağımsız testlerin ardından market raflarında satılan bazı ürünler için “satın almayın” uyarısı yapıldı.

Araştırmada Aldi, Lidl, Edeka, Rossmann ve Perwoll’un da aralarında bulunduğu 11 hassas çamaşır deterjanı, günlük kullanım koşullarında test edildi. Ürünler; leke çıkarma performansı, kumaş ve renk koruma gücü ile çevresel etkileri açısından detaylı şekilde değerlendirildi.

 

Testin kazananları belli oldu

Stiftung Warentest’in açıkladığı sonuçlara göre iki ürün listenin zirvesine yerleşti:

  • Frosch Fein & Woll Waschbalsam, hassas kumaşları yıpratmadan temizlemesi ve çevre dostu içeriğiyle öne çıktı.
  • Lidl Formil Feinwaschmittel Wolle, düşük fiyatına rağmen güçlü leke çıkarma performansıyla dikkat çekti.

Edeka, Netto ve Rossmann markalarına ait deterjanlar ise “iyi” notu alsa da, listenin ilk sırasındaki ürünlerin gerisinde kaldı.

 

Pahalı marka beklentiyi karşılamadı

Testin en pahalı ürünü olan Perwoll Feinwaschmittel, fiyatına rağmen yalnızca “yeterli” notu alabildi. Uzmanlar, ürünün leke çıkarma konusunda zayıf kaldığını ve içeriğinde çevre açısından eleştirilen mikroplastiklere yer verildiğini belirtti.

Listenin son sırasında ise Aldi’nin Tandil Wolle + Pflege deterjanı yer aldı. Ürün, çevreye zararlı olduğu ifade edilen bir koruyucu madde nedeniyle “yetersiz” bulundu. Aldi, testin ardından ürün içeriğinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

 

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzmanlar, hassas kumaşlar için deterjan seçerken yalnızca fiyat ya da marka bilinirliğine güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Yün ve ipekle uyumluluk, mutlaka ürün etiketleri üzerinden kontrol edilmeli.

 

Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor

Stiftung Warentest’in test ettiği markaların büyük bölümü Türkiye’de zincir marketler ve online satış kanalları aracılığıyla tüketicilere ulaşıyor. Özellikle Lidl, Aldi ve Perwoll ürünlerinin muadilleri ya da aynı serileri, Türkiye’de satılan hassas çamaşır deterjanlarıyla benzer içerikler taşıyor.

Uzmanlara göre Avrupa’daki bu test sonuçları, Türk tüketiciler için de önemli bir referans niteliği taşıyor. Hassas kumaşlar için deterjan seçerken içerik bilgileri ve kullanım uyarılarının dikkatle incelenmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor.

