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Ekonomi O ülke faizi 8 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Ekonomi

O ülke faizi 8 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Romanya Merkez Bankası enflasyon tehdidi nedeniyle politika faizini 8 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 17:17:00 -
O ülke faizi 8 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Romanya Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin de tahmini faizin 50 baz puan artırılması yönündeydi.

Savaşa yönelik endişeler ve yüksek enerji fiyatları politika yapıcıların diğer bölge ülkelerine kıyasla daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Şubat ayı toplantısında da faiz artırımına giden Romanya faiz artışı konusunda hala Polonya, Çekya ve Macaristan'ın gerisinde.

Bankanın yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 8.5'ten yüzde 9.6'ya yükseldi. Enflasyonun çift hanelere çıkma ihtimali de bulunuyor. Ülke ekonomisinin bu sene jeopolitik gelişmeler nedeniyle sert biçimde yavaşlaması bekleniyor.

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