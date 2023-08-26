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Ekonomi O Türk şirketinden 62 milyon dolarlık ihracat rekoru: Sıradaki yatırımı Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre
Ekonomi

O Türk şirketinden 62 milyon dolarlık ihracat rekoru: Sıradaki yatırımı Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre

Yeniakit Publisher
2023-08-26 21:22:00 - 2023-08-26 21:27:10
O Türk şirketinden 62 milyon dolarlık ihracat rekoru: Sıradaki yatırımı Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre

Sütaş, 2022 yılında 62 milyon dolara ulaşan ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan çok konuşulacak bir rekor en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Ülkelere Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre, Çin, Güney Kore, Pakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Maldivler'i de ekledi. Bu sonuçla Sütaş, TİM’in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” sıralamasında 469. sırada yer aldı. İhracatında ürün çeşitliliğini artıran Sütaş, dünya pazarlarında markasını geliştirmeye devam ediyor. Sütaş’tan süt ve süt ürünlerinde ihracat rekoru

Sütaş, 2022 yılında 62 milyon dolara ulaşan ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Bu sonuçla Sütaş, TİM’in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” sıralamasında 469. sırada yer aldı.

İhracatında ürün çeşitliliğini de artıran Sütaş, dünya pazarlarında markasını geliştirmeye devam ediyor. 2022 yılında ihracat yaptığı ülke sayısı 47’ye ulaştıran Sütaş, 62 milyon dolar ile süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Sütaş, bu sonuçla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "2022 Yılı-Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde de 469. sırada yer aldı.

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile ürünlerinin doğallığını ve kalitesini güvence altına alan Sütaş, iş modelinin sağladığı avantajlarla uluslararası pazarda büyümesini sürdürüyor. Sütaş, 2022 yılı içerisinde kurduğu yeni bağlantılarla birlikte ihracat gerçekleştirdiği ülkelere Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre, Çin, Güney Kore, Pakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Maldivler’i de ekledi.

2022 yılında elde edilen başarılı sonuçlarda Avrupa pazarında yakalanan ivme de etkili oldu. Sütaş; Avrupa Birliği, İngiltere ve Balkan ülkelerinde tüketici ürünlerinde olduğu kadar endüstriyel ürünler pazarında da kurduğu yeni bağlantılar ve ürettiği inovatif ürünler ile güçlü bir büyüme sergiledi. MENA (Ortadoğu-Kuzey Afrika) Bölgesi’nde de Irak, İsrail, Ürdün, Libya, BAE ve Umman pazarlarında büyümeye devam ederek bölgeye yönelik ihracatını artırdı.
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Yorumlar

Erkan Deniz

Türkiyede üretim yapilan hiçbir et,süt ve ürünleri ṣap hastaliği nedeniyle isviçreye ihraç edilemez. Ṣap hastaliği nedeniyle isviçrenin Türkiyeden ithalat yasaği var.

Abdullah birisi

Hayvancılık ölmemiş miydi? Asparagas haber mi yoksa?
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