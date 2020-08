O telefona sahip olanlar PUBG Mobile'de 90 FPS alabilecek

Özellikle yeni tip koronavirüs(Kovid-19) pandemisinden sonra mobil, konsol oyunlarına olan talep bir hayli arttı. Evde kalan kullanıcılar vakitlerini arkadaş ve ailesi ile oyun oynayarak geçirmeyi tercih ediyor. Son 2 yılın en popüler oyunu arasında gösterilen PUBG Mobile'ın aktfi olarak 50 milyon kişiyi aşmış durumda. Aktif kullanıcı sayısının bu denli yüksek olması oyundaki ihtiyaçlarıda beraberinde getiriyor. Oyundaki en büyük sıkıntılardan biride "oyun içi optimizasyon" sıkıntısıydı. Bu sorunla alakalı bir çok kez güncelleştirme, yama yayınlansa da halen her cihazda istenilen seviyede performans alamıyor. Geçenlerde tamda bu konu hakkında Tencent Gamesten bir açıklama geldi.

Tencent Games'ten yapılan açıklamaya göre 1 Aylık için özel olarak One Plus telefona sahip olan kullanıcılar +90 FPS alabilecekler. One Plus telefon üzerindeki optimizasyon için özel olarak çalıştıklarını söyleyen şirket, tamamlanması durumunda PUBG Mobile'da +90 FPS'lik bir performans verebilecek. 1 Ay sonrasında ise şuanda piyasada bulanan amiral gemisi telefonlar olan Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 4 ve 4 XL, Asus ROG Phone II, Razer Phone II modellerinin +90 FPS erişiminin olacağı bekleniyor. Telefon özellikleri karşılaştırması yaparsak eğer Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 ile aynı Qualcomm Snapdragon 865 yongasına sahipken, yakında çıkacak Galaxy Note 20 Ultra, daha hızlı SnapDragon 865 Plus işlemciye sahip durumda.

One Plus daha öncesinde Epic Games oyunu olan Fortnite Mobile için +90 FPS desteğini sunmuştu. Ancak bu rakamların sağlanması için Grafik ayarlarının 'düşük' seviyesinde olması gerektiği vurgulanmıştı. Ancak bu şart hakkında PUBG Mobile'da +90 FPS almak hangi grafik ayarında oynanması gerektiği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.